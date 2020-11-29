مصر… قرار جديد بشأن أدوية "الإيدز"

وافقت هيئة الدواء المصرية على منح حوافز تشجيعية إضافية لشركات الأدوية، التي تلبي احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز".

ذكر ذلك علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أنه تقرر منح الشركات التى تقوم بالتسجيل والتصنيع المحلي لأدوية "الإيدز" ميزة التسجيل السريع، الذي يساهم في سرعة توافر تلك المستحضرات، بحسب بيان نشره موقع "مصراوي" المصري.

وتابع البيان: "تشمل التسهيلات احتساب عدد طلبات الاستعلام المتاح تقديمها شهريا لأي من المستفيدين بهذا القرار ضمن أي أعداد لتقديم طلبات التسجيل"، مضيفا: "تشمل أيضا منح تلك المستحضرات ميزة سعرية نظرا لما تساهم به من تحويل المستحضرات المستوردة إلى مستحضرات محلية الصنع".

وأوضح البيان: "هذا الأمر يؤثر بالإيجاب على توفير نفقات البرامج العلاجية للدولة".

وقال البيان: "إن الهيئة تسعى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الصحية الأخرى المعنية بملف الدواء إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المستحضرات الصيدلية والحيوية"، مشيرا إلى أنها "تولي أهمية قصوى إلى توفير المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى الإيدز ودعم وتشجيع شركات الأدوية المحلية".