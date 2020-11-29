العراق… انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة فلول "داعش"

أطلقت قوات الأمن العراقية عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق التي يتجمع فيها الفارين من بقايا التنظيم، الذي أعلنت بغداد القضاء عليه في 2017.

© REUTERS / Goran Tomasevic العراق... القبض على إرهابيين تعاونا مع "داعش" لاستهداف قوات الأمن "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى أن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، أعلن انطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول تنظيم "داعش" في عمق صحراء الرطبة.

ولفتت إلى أن ذلك جاء في بيان، أوضح فيه الغنام أن "العملية العسكرية هي عملية واسعة تنفذها عمليات الأنبار تشكيلات الفرقة 1 ولواء مغاوير العمليات ووحدات من الحشد العشائري الأنبار، بدعم من طيران الجيش".

وتابع الغنام: "هدف العملية العسكرية هو مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.