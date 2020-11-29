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    رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ

    سجدة تركي آل الشيخ على أرض المطار تحصد 10 ملايين مشاهدة في 16 ساعة فقط... فيديو

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أمس السبت، عن عودته إلى الرياض، بعد رحلة علاجية طويلة.

    ووثّق آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى مطار الرياض بمقطع فيديو، إذ قام بمجرد نزوله من الطائرة بصلاة ركعتين شكر.

    وحقق فيديو سجود تركي آل الشيخ في مطار الرياض تداولا واسعا بين متابعيه، وتجاوز عدد مشاهداته الـ10 ملايين بعد 16 ساعة من طرحه.

    وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مع الفيديو: "الحمد لله الرياض".

    ​وحرص العديد من فناني العالم العربي على تهنئة تركي آل الشيخ بعودته سالما إلى أرض الوطن، ومن أبرزهم المطربة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة المصرية أنغام، كذلك الفنان المصري محمد هنيدي، والفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، والفنانة التونسية لطيفة، والفنان المصري محمد حماقي.

    وفي تغريدة أخرى له، قال تركي آل الشيخ على "تويتر": "أتقدم بالشكر لمقام مولاي الملك وسيدي ولي العهد والشعب السعودي ولكل من سأل عني أو دعا لي من معارفي في كل العالم ومسامح أي أحد لم يسأل عني وعاذره.. والشكر للفريق الطبي في مستشفى Presbyterian في نيويورك.. رحلة طويلة تجاوزت الـ 5 شهور، لكن لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء".

    ​وتأتي عودة المستشار تركي آل الشيخ إلى الرياض بعد رحلة علاج طويلة دامت أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.

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    يشار إلى أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرا في حوار على موقع "تويتر" ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية التي صاحبها الغموض خلال الأشهر الماضية، ويتلقى العلاج منها حاليا في الولايات المتحدة.

    وذكر آل الشيخ أنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

    وتابع مشيرا إلى أنه خضع لعملية جراحية وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، كما أكد أنه يواجه أيضا "صعوبة في النوم".

    وأردف قائلا: "دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي".

    وأشار في الحوار على "تويتر" وقتها إلى أنه ينتظر إذن الأطباء لركوب الطائرة والعودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, تركي آل الشيخ
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