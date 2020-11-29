بتمويل كويتي... غزة تتلقى مساعدات طبية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، حصولها على مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة "رويترز" أن المنظمة الدولية قدمت 15 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات قطاع غزة الذي يعاني من نظام صحي ضعيف.

ومولت الكويت منحة الأجهزة التي تستخدم في الرعاية الفائقة، وذلك بعد أسبوع من إعلان مستشاري صحة عامة محليين ودوليين أن مستشفيات القطاع قد تواجه في وقت قريب وضعا صعبا قد يفوق طاقتها الاستيعابية.

ونقلت الوكالة عن عبد اللطيف الحاج المسئول في وزارة الصحة في غزة قوله:" هذه الأجهزة سوف تلعب دورا إيجابيا في مساعدة الطواقم التمريضية والطبية على تقديم خدمات أفضل لهؤلاء المرضى" بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من إشادته بالمساعدة إلا أن الحاج أشار إلى أنها لا تكفي احتياجات القطاع.

وأشار الحاج إلى أن مستشفيات القطاع مرت بأزمات حادة في الأكسجين اللازم لعلاج مرضى كوفيد-19.

ويأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه قطاع غزة نحو 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة معظمهم منذ أغسطس/ آب الماضي.

وهناك مخاوف من اتساع نطاق العدوى في القطاع المكتظ بالسكان والذي يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة الكثير منهم يعانون من الفقر.