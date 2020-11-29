مصر... اندلاع حريق ضخم بمقر نائب برلماني قبل جولة الإعادة مع مرشح آخر

اندلع حريق ضخم بمقر نائب برلماني في منطقة دار السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبل جولة الإعادة بينه وبين مرشح آخر في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق الضخم الذي شب بمقر العضو البرلماني.

"الحريق التهم الأثاث والأوراق وأجهزة كمبيوتر كانت موجودة داخل المقر".

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية أن

وتجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات مكثفة في الواقعة، التي حدثت قبل جولة الإعادة بين العضو البرلماني وبين مرشح أخر.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل عقار بمنطقة دار السلام وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلي مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنعها من الإمتداد لباقي العمارات المجاورة.