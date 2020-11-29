وزير الخارجية العراقي يعرب عن تعازيه بحادثة اغتيال محسن زاده

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاحد، عن خالص تعازيه لنظريه الايراني بحادثة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية : "وزير الخارجية اعرب في اتصال هاتفي لنظريه الإيراني عن تعازيه ومواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده".

وتابع البيان: "الوزير أدان هذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار".

وبحسب موقع "بغداد اليوم"، ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وإنعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق استكرت كل من عمان وسوريا وقطر اغتيال العالم النووي الإيران محسن فخري زادة، واعتبرت دمشق أنه سيؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، فيما رأت فيه الدوحة سكبا للوقود على النار.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان صدر عنها، يوم الجمعة الماضي، اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أثناء اشتباك بين فريق حمايته وإرهابيين.

وأكد البيان أن الفريق الطبي لم ينجح في إنقاذ حياه زادة الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه، من دون التطرق لمزيد من التفاصيل أو من يقف خلف العملية.

وبدروها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن العالم الإيراني اغتيل بعملية "تفجير وإطلاق نار في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران مساء اليوم الجمعة".

وأكدت الوكالة أن اسم العالم الإيراني الكبير قد سرب إلى الموساد الإسرائيلي من خلال قائمة الأمم المتحدة.