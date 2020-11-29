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    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 6 يوليو 2020

    "أنصار الله" تبدي استعدادها لوقف الحرب وقبول السلام

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، مهدي المشاط، اليوم الأحد، انفتاح جماعته على كافة جهود وقف الحرب في اليمن ومعالجة آثارها وبناء علاقات مع كافة الدول على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال المشاط، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال من الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني: "نؤكد حرصنا على السلام العادل والواقعي الذي يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وضبط الموارد واستئناف صرف المرتبات والإفراج الكلي عن الأسرى".

    الأمم المتحدة تراقب عملية إعادة الانتشار في الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
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    وأضاف: "حريصون على السلام الذي يحفظ لليمن قراره الحر والمستقل، ويحفظ لشعبنا أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه وحقه الكامل في بناء دولته المدنية العادلة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

    وتابع المشاط:

    نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي وانفتاحنا على كل الجهود والمساعي الرامية لوقف الحرب العدوانية ومعالجة آثارها، وصولا إلى استئناف علاقات صحيحة وسليمة مع دول المحيط وكافة دول العالم، على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة.

    وشن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، هجوما لاذعا على السعودية والإمارات، متهما إياهما باحتلال أجزاء من اليمن بالقول: "يحز في النفس أن تحل علينا هذه الذكرى وجزء عزيز من تراب الوطن ما يزال تحت وطأة دول بعضها مع الأسف يقل عمرها بعشرات السنين عن أحدث منزل في كريتر القديمة، أوعن مبنى أول إذاعة في عدن الحبيبة، ويقل أيضا بعقود طوال عن أقرب فصيل من عصافير سقطرى المتجددة".

    وأشار المشاط إلى "بناء قوات احتياط ضاربة"، مؤكدا أنها "بلغت مبلغا يبعث على الفخر والاعتزاز سواء من حيث العدد والعدة أو من حيث جودة البناء والتدريب والتأهيل والتسليح المتطور".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قوات التحالف العربي, اليمن, جماعة أنصار الله, أنصار الله
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