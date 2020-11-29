إعلام: تحسبا لـ"انتقام إيران"... إسرائيل تتخوف من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين

تخشى إسرائيل، من استهداف مواطنيها في دولتي الإمارات والبحرين على خلفية مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الأحد: "في إسرائيل يخشون من أن تحاول إيران إيذاء المواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الإمارات والبحرين انتقاما على الاغتيال".

وأوضحت الصحيفة أن تحذيرا أصدرته "هيئة مكافح الإرهاب" الإسرائيلية قبل عدة أسابيع للمواطنين الإسرائيليين في الإمارات والبحرين بتوخي الحيطة والحذر، لكن بعد اغتيال فخري زاده أصبح التحذير مضاعفاً.

وأضافت: "تتوقع الهيئة خلال الأسابيع المقبلة أن يزور آلاف الإسرائيليين الخليج بهدف السياحة والتجارة".

وتابعت "في مجلس الأمن القومي أشاروا إلى أنه "في ظل وجود ونشاط منظمات إرهابية، هناك مخاطر حقيقية على أمن المواطنين الإسرائيليين الزائرين للإمارات العربية المتحدة".

كما أوصت "هيئة مكافح الإرهاب" الإسرائيليين بالامتناع عن زيارة البحرين وصنفت مستوى التهديد كـ "تهديد أساسي ملموس"- أي على مستوى منخفض نسبيا، بحسب الصحيفة.

وكتبت الهيئة في بيانها: "في ظل وجوج بنية تحتية إرهابية فإن هناك خطرا حقيقيا على أمن الإسرائيليين الزائرين/المقيمين في تلك الدولة".

وأضافت: "توصي هيئة مكافحة الإرهاب بتجنب السفر إلى البحرين ومغادرتها في أسرع وقت ممكن".

ويتواجد حاليا آلاف الإسرائيليين في دبي وأبوظبي بالإمارات، وصل معظمهم إلى هناك على متن الرحلات التجارية الأولى لشركة "فلاي دبي" (حكومية)، التي دشنت الخميس الماضي خطا منتظما يتضمن رحلتين في اليوم بين دبي وتل أبيب، ومن المتوقع أن ترفع الشركة عدد الرحلات إلى 3 يوميا الأسبوع المقبل، وفق "يديعوت أحرونوت".

واتهمت إيران، إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحا كمينا لسيارته يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الإيرانية طهران.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، بحسب وكالات إيرانية.

ومن المقرر أن تفتتح شركة "يسرائير" الإسرائيلية للطيران، بعد غد الثلاثاء، خط رحلاتها المباشرة إلى دبي، برحلتين يوميا.

وفي اليوم التالي (الأربعاء)، ستسير شركة "أركيع" الإسرائيلية رحلتين جويتين بشكل منتظم إلى دبي.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستبدأ شركة "العال" الإسرائيلية إطلاق خط مباشر من تل أبيب إلى دبي بـ 3 رحلات يوميا مرتين في الأسبوع ورحلتين باقي أيام الأسبوع.

وفي 30 ديسمبر، ستطلق "يسرائير" رحلاتها الأولى إلى العاصمة البحرينية المنامة، بواقع رحلتين أسبوعيا خلال الشهر الأول، ومن المقرر لاحقا زيادة عدد الرحلات.

ومن المقرر أيضا أن تطلق شركة "طيران الخليج" البحرينية رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، لكنها لم تحدد موعدا لذلك بعد.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقي سلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية الرئيس دونالد ترامب.