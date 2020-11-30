حمدوك يكشف عن موعد رفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب"

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن موعد رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه معه تلفزيون السودان (حكومي)، أمس الأحد، تطرق خلاله حمدوك أيضا للإجراءات المصرفية التي يتعين على السودان اتباعها بعد رفع اسمه من القائمة الأمريكية.

وقال حمدوك إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيتم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرا أن "كل الشواهد تدل على ذلك"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وأضاف حمدوك أن "السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسمه من القائمة".

وكانت البنوك السودانية قد بدأت استعدادها للعودة إلى السوق المصرفي العالمي بعد انقطاع دام أكثر من عقدين بعد قرار الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصلت الخرطوم وواشنطن لاتفاق يقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأُسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 1998.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، التي وضعته عليها واشنطن في أغسطس/آب 1993 بعد اتهامه بدعم وإيواء مجموعات إرهابية.