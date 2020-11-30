في لقاء مع عباس... السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية.

وأكد السيسي، خلال استقباله، اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية، بحسب "اليوم السابع".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

من جهته قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الرئيس محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقدا مساء أمس، لقاءً هاما جرى خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والخطوات المستقبلية.

وأضاف زكي، أن الرئيس محمود عباس تحدث بشكل واضح وصريح حول الوضع العام الاقليمي والدولي ونتائج الانتخابات الأمريكية وتاثيرها على الوضع الفلسطيني وما هو المطلوب من جامعة الدول العربية تجاه الوضع الفلسطيني واحتمالاته المستقبلية.

وجدد زكي، على موقف الجامعة العربية الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية بأنه لا تسوية دون الالتزام بالمرجعيات الشرعية والدولية المتفق عليها كذلك الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأي خروج عن هذه الثوابت لن ترحب به الجامعة ولن تقرّه، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا فلسطينياً مصريا اردنيا لدعم رؤية الرئيس محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأكد زكي، أن هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية بالشكل الذي تحتاجه بعد عدة سنوات من التغييب التي تعمدت له إدارة ترامب، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية من الممكن أن تتعامل بشكل إيجابي وبناّء وهذا ما يؤهل ويمهد للفترة القادمة لتشهد ربما الاستئناف المنشود للعملية السلمية التي توقفت منذ 4 سنوات.

وبيّن زكي، أن جامعة الدول العربية موقفها واضح تجاه حل الدولتين ومؤيد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وحل قضية اللاجئين على أساس الشرعية الدولية.

وأعرب زكي عن أمله في أن تعقد الجامعة العربية قمتها في مارس المقبل مباشرة وأن تكون جائحة كورونا منتهية ليتمكن الجميع من الحضور واللقاء مباشرة.