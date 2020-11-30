بشكل تدريجي... سلطنة عمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية بعد تعليقها بسبب كورونا

أعلنت سلطنة عمان أنها ستسأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد قرر، اليوم الإثنين، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل، وفق وكالة "رويترز".

هذا وانخفض إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 53.9% مسجلا 646 ألفا و841 نزيلا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، التي بلغ عدد النزلاء خلالها مليونا و401 ألف و854 نزيلا وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

يذكر أن إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أكتوبر الماضي بلغت 70 مليونا و705 آلاف ريال عماني، مقارنة بـ 177 مليونا و727 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر من عام 2019، فيما بلغت نسبة الإشغال 26.1% بنهاية أكتوبر الماضي.

يذكر أن عُمان استأنفت الرحلات الجوية الدولية، في الأول من شهر أكتوبر الماضي، ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.