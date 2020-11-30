مصر… ما حقيقة إجراء تعديل وزاري خلال أيام؟

نقلت إحدى الصحف المصرية عن مصدر حكومي مصري تعليقه على ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل وزاري في الحكومة المصرية خلال أيام.

© AP Photo / AP Photo) وكيل البرلمان المصري يتحدث عن تعديل وزاري "الدستور" المصرية عن مصدر حكومي تأكيده أنه "لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة".

وقالت الصحيفة: "نفى مصدر حكومي ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيام"، مشيرة إلى تأكيده أن "ما يتم تداوله من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع المصدر للصحيفة: "كل الوزراء مستمرون في عملهم، ولا صحة لما يتردد، ومثل هذه الشائعات من شأنها إحداث بلبلة وبث روح الإحباط لدى بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشغلهم عن التقدم في إنجاز الأعمال المسندة إليهم".

وقال المصدر إنه "من المرتقب أن تقدم الحكومة استقالتها عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وفقا للدستور"، مضيفا: "ومن ثم يتم تشكيل حكومة جديدة في يناير/ كانون الثاني المقبل، تزامنا مع بدء الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد".