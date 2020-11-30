قبيلتا "الشرابين والمعامرة" تطالبان برحيل الجيش الأمريكي عن مناطقهما شرقي سوريا

في توسع جديد للانتفاضة الشعبية العشائرية شرقي سوريا، تظاهر المئات من أبناء عشائر قبيلتي (الشرابين العربية- المعامرة العربية) ضد وجود الجيش الأمريكي والميليشيات التابعة في منطقتهم، مطالبين برحيلهم.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن المئات من سكان قرى ريف مدينة الحسكة الجنوبي الشرقي التي تتوزع في محيط خطوط نقل النفط السوري إلى الموانئ السورية، خرجوا اليوم الاثنين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمظاهرات شعبية عشائرية ضد ممارسات الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالي له، وذلك في توسع جديد للمظاهرات العشائرية ضمن الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ أشهر.

© Sputnik . Attia Al-attia قبائل (الشرابين والمعامرة) تطالب برحيل الجيش الأمريكي عن مناطقها شرقي سوريا

وقالت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن سكان 10 قرى وهي (الصلالية - التنينير - الجولان - الرقي - الحمر الشرقية - الحمر الغربية - السحيل - رد شقرا - رجمان - صخر) جنوبي شرقي مدينة الحسكة، خرجوا انطلاقاً من مفرق الشدادي وصولاً إلى مفرق البترول، على طريق (الحسكة - الهول)، بمظاهرات احتجاجية ضد تردي الوضع المعيشي والحصار الأمريكي الجائر على الشعب السوري، مطالبين برحيل الاحتلال الأمريكي وأعوانه من المنطقة.

وأضافت المصادر أن المحتجين قطعوا الطريق بالإطارات المحترقة، وأغلبهم من أبناء قبيلتي (الشرابين العربية- المعامرة العربية) وطالبوا برحيل الاحتلال الأمريكي ودخول الجيش العربي السوري إلى قراهم ومنطقتهم، التي تعتبر مسلك لخطوط نقل النفط الخام السوري.

وفي السياق، تظاهر العشرات من سكان قرية قبر عامر 4 كم غربي مدينة الحسكة، مساء يوم الأحد 29 نوفمبر / تشرين الثاني، ضد ممارسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وقاموا بمقاومة دورياتهم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن العشرات من سكان قرية قبر عامر واجهوا دوريات مسلحي ميليشيا "الاسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد"، الذين هاجموا قريتهم لاعتقال شبان، وذلك بعد قيام مجموعة من سكان القرية بإجبار دورية على الانسحاب وفك اعتقال 15 شاباً تم اعتقالهم بحجة كسر حظر التجوال المفروض بحجة منع تفشي فيروس كورونا.

© Sputnik . Attia Al-attia قبائل (الشرابين والمعامرة) تطالب برحيل الجيش الأمريكي عن مناطقها شرقي سوريا

وبين المراسل نقلاً عن مصادر أهلية أن سكان القرية، قاوموا الدوريات بالحجارة والعصي، في حين أصيب عدد منهم بجروح نتيجة الاعتداء عليهم من قبل مسلحي ميليشيا "الاسايش"، واعتقال شاب من سكان القرية.

يشار أن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي يفرض من خمسة أيام، حظراً للتجوال على سكان مدن الحسكة والقامشلي والرقة والطبقة شرقي سوريا ، بحجة تفشي فيروس كورونا، والذي سيتمر لمدة خمسة أيام أخرى ،ما أدى لحدوث نقص حاد في الخبز والمواد التموينية والغذائية، حيث تشهد المدن المذكورة حركة مرورية وتسوق خفيفة، حيث قامت ميلشيا "الاسايش"باعتقال عدداً كبيراً من المواطنين في مدينة الحسكة بينهم موظفين حكوميين ونساء بحجة مخالفة حظر التجول مع فرض غرامات مالية عليهم وأجبرتهم على السير لمسافات طويلة كعقوبة جسدية.