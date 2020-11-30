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    Manama, Bahrain. (File) البحرين المنامة

    بعد احتكاك بحري مع قطر... بيان شديد اللهجة من البحرين "لا تفريط أو مساوامة"

    © CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
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    أكد المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، على أن المملكة قد حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف.

    وأضاف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه لا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، مثمنا دور القوات الدفاعية والأمنية في أداء واجبها الوطني في تعزيز الأمن البحري وفرض السيادة على المياه الإقليمية والاقتصادية.

    زوارق حربية
    © Fotobank.ru/Getty Images
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    وأعرب عن إدانته "للممارسات الاستفزازية العبثية من قبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين والتي تعتبر اعتداء على سيادة البحرين في مياهها الإقليمية وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية"، على حد قوله.

    ولفت إلى أن آخر هذه الممارسات كان

    حادثة اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.

    وأضاف أن تلك الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر.

    وأبدى تأييده في الوقت ذاته لحق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

    وأشاد بما يتمتع به ضباط وضباط صف والأفراد من منتسبي قيادة خفر السواحل "من التزام وانضباط ومهنية في التعامل مع الاستفزازات والممارسات العدائية والاستفزازية، جراء اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية في مياه البحرين الإقليمية".

    ونوه السيسي البوعينين بضرورة "وضع حد للممارسات والتصرفات القطرية الاستفزازية تجاه مملكة البحرين، والتي تخالف القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة والاتفاقات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

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    الكلمات الدلالية:
    قطر, البحرين
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