السعودية توافق على عبور الطائرات الإسرائيلية لأجوائها

تل أبيب - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين "شركة الطيران الإسرائيلية (يسرا-إير) حصلت على موافقة سعودية، للتحليق فوق أجواءها".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تكشف هويته، أن السعودية وافقت على عبور هذه الطائرات لأجوائها في طريقها إلى الإمارات.

وأشارت إلى أن موافقة السعودية جاءت بعد محادثات بين مسؤولين سعوديين وجاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض.

وعرض كوشنر ومبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط، آفي بيركويتز وبرايان هوك، القضية على المسئولين في المملكة عقب وصولهم لإجراء محادثات.

وأضاف المسؤول:" تمكنا من تسوية المسألة".

وكان مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية، أكد أن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم بالمملكة.

وقبل نحو أسبوع، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، أن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في أواخر سبتمبر الماضي أن طائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين.

وأفادت بأن الطائرة أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات.