سحب الجنسية المصرية من 42 شخصا بينهم طفلة عمرها 6 أشهر

قرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، منح الإذن إلى 42 شخصا بينهم 13 سيدة و3 أطفال بالتجنس بجنسيات 8 دول أخرى، بالإضافة إلى طفلة لم تتجاوز شهرها السادس، مع سحب الجنسية المصرية منهم جميعا.

وضمت قائمة الجنسيات التي تقدم هؤلاء للحصول عليها، الألمانية وتقدم لها 26 شخصا، النمساوية وتقدم لها 9 أشخاص، فيما تقدما شخصان للحصول على الجنسية الهولندية، وفقا لقرار الوزير.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، تقدم مصري واحد للحصول على الجنسية السعودية، ومثله لاقتناء جنسية البوسنة والهرسك، فيما تقدم شخص للحصول على الجنسية الفلسطينية، وآخر للحصول على جنسية ليختنشتاين.

وحصلت طفلة لم يتجاوز عمرها 6 أشهر، والمولودة في القاهرة يوم العاشر من يونيو/ حزيران الماضي على الجنسية السعودية مع سحب الجنسية المصرية منها أيضا.