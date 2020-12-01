احتفالا بالعيد الوطني... قرقاش: بلادنا ناجحة وموقعها الإقليمي والدولي راسخ

قال وزير الشؤون الخارجية الإمارتي، أنور قرقاش، إن بلاده قصص نجاحها متعددة وموقعها الإقليمي راسخ.

وغرد الوزير الإماراتي، احتفالا بالعيد الوطني الإماراتي الـ49، عبر حسابه الرسمي في موقع توتير، وقال: "نحتفل قيادة وشعبا، بعيدنا الوطني 49 وثقتنا في المستقبل عظيمة".

وتابع قرقاش أن بلاده بها قصص نجاح متعددة وموقعها الإقليمي والدولي راسخ.

نحتفل، قيادة وشعبا، بعيدنا الوطني ٤٩ وثقتنا في المستقبل عظيمة، مسيرة الإتحاد الخيّرة مستمرة وقصص النجاح متعددة وموقعنا الإقليمي والدولي راسخ، والإرادة والحكمة التي أسست الإمارات ووثقت بنيانها تنير طريق المرحلة القادمة. pic.twitter.com/NbHaoi1itb — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 1, 2020

وأشار قرقاش إلى أن الإرادة والحكمة التي أسست الإمارات "تنير طريق المرحلة القادمة".

وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني الـ49 يوم 2 من شهر ديسمبر/كانون الأول.

واليوم الوطني الإماراتي، هو ذكرى قيام الاتحاد الإمارتي، في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.