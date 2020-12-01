إصابة يحيي السنوار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة بفيروس كورونا

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسها في قطاع غزة، يحيى السنوار، بفيروس كورونا.

وقالت الحركة وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة "سما" (خاصة)، وصحيفة "دنيا الوطن" إن السنوار (58 عاما) ورغم إصابته بالفيروس فإنه يمارس عمله وفق إجراءات السلامة والوقاية.

ويحيي السنوار هو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة منذ 13 فبراير/شباط 2017.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله تسجيل 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1032 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.