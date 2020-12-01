"بعد 10 سنوات جاي تعتذر"... علاء مبارك يعلق على اعتذار إعلامي لوالده

وعلاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الذي أزاحته انتفاضة 25 يناير 2011 عن السلطة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، أعاد نشر مقطع مصور للمسلماني وهو يعتذر على الهواء للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.
وفي المقطع يظهر فيه المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "Ten"، قائلا إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته.
وتابع المسلماني: "أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة" الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة".
وأشار المسلماني إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.
بعد مرور ١٠سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر 🤔! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني ! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم . pic.twitter.com/5jvfFdKFwV— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 1, 2020
وقدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، وقال إنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهوائهم الشخصية.
وتعليقا على ما قاله المسلماني قال علاء مبارك: "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني!".
وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط عن عمر ناهز الـ92 عاما.
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