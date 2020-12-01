رئيس وزراء العراق يحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات النيابية

حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران/ يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة.

بغداد– سبوتنيك. وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، "حددنا السادس من حزيران/ يونيو المقبل موعدا للانتخابات، ومصرون على المضي قدما لإنجاح الانتخابات المبكّرة في هذا التاريخ".

وأضاف "على الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود، لخدمة أهالي ذي قار وتلبية مطالبهم المشروعة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي، والإعمار والبلديات والقطاعات الأخرى".

وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء : حددنا السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات المبكّرة في هذا التأريخ. pic.twitter.com/JL8RJ9KO8C — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 1, 2020

هذا وصادق الرئيس العراقي، برهم صالح، مطلع الشهر الماضي، على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان بوقت سابق بعد أن استكمل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وكانت المادة الخلافية الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين القوى السياسية حيث استغرقت هذه المادة أشهرا للتوافق عليها داخل البرلمان.