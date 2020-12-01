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    وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020

    نتنياهو يعلق على أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي

    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (82)
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    هنأ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ربان أول رحلة تجارية لبلاده إلى مطار دبي.

    ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، للتعليق على وصول أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، منذ توقيع اتفاق السلام بين بلاده والإمارات، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

    هذا اليوم هو يوم تاريخي. لقد قرّبتم السلام ونرى ثماره. أصفق بيديّ بمناسبة هبوطكم في دبي بفضل معاهدة السلام الرائعة، التي أبرمناها والتي سنشهد مزيدا من قبيلها إن شاء الله.

    ويشار إلى أن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات قد أقلعت، الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، من مطار بن غوريون، حيث نقلت 170 راكبا على متن الرحلة 6H663 التابعة لشركة "يسراير" الإسرائيلية.

    وستقوم "يسراير" بتسيير ثلاث رحلات يومية إلى الإمارات، وبعد يومين تبدأ شركة "أركياع" الإسرائيلية بتسيير رحلتين يوميتين أيضا الى دبي، أما شركة "العال" فإنها ستقوم هي الأخرى الأسبوع القادم بتسيير رحلات إلى دبي، ووفقا للخطة فإن شركات الطيران الإسرائيلية ستقوم بتسيير 40 رحلة أسبوعية بين إسرائيل والامارات.

    وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق للسلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

    أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
    © Sputnik
    أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (82)

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, إسرائيل, التطبيع مع إسرائيل, نتنياهو
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