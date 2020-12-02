طارق صالح: لن نتنازل عن أسلحتنا حتى استعادة صنعاء

تعهد قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، يوم الثلاثاء، باستعادة العاصمة صنعاء وسط اليمن، من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التي تسيطر عليها منذ العام 2015م.

القاهرة - سبوتنيك. وقال طارق صالح، عبر حسابه على "تويتر"، في الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أعلنها عمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ضد جماعة "أنصار الله" مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017م:

"سيبقى ديسمبر ذكرى والتزام. صوت في عقل وروح كل يمني يذكر بالثورة التي واجهت الكهنوت والطغيان (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) في عقر سطوته وسلاحه".

وأضاف: "لم يكن معنا سوى الشجاعة والوطنية والأيمان، وهي أسلحتنا التي لن نتنازل عنها حتى استعادة صنعاء مهما كانت التضحيات".

سيبقى #ديسمبر ذكرى والتزام.

صوت في عقل وروح كل يمني يذكربالثورة التي واجهت الكهنوت والطغيان في عقر سطوته وسلاحه.

لم يكن معنا سوى الشجاعة والوطنية والايمان، وهي اسلحتنا التي لن نتنازل عنها حتى استعادة "صنعاء" مهما كانت التضحيات.

لن ننسى #شهدائنا وأسرانا من اطلق سراحه ومن لايزال✌🏼 — طارق محمد صالح (@tarikyemen) December 1, 2020

وتابع: "لن ننسى شهداءنا وأسرانا من أُطلق سراحه ومن لا يزال".



وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2017م، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت بمقتل صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا ونحو 240 وإصابة 420 آخرين.