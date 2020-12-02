صحيفة: السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل إذا لم تستجب واشنطن لمطلبه

هدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بتجميد التطبيع مع إسرائيل إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على منح بلاده حصانة من دعاوى عائلات ضحايا الإرهاب.

وحذر البرهان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أنه إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على القانون الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية التي تقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، فإن السودان سيجمد التطبيع مع إسرائيل، وذلك حسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن بومبيو وعد البرهان بأن الكونغرس سيوافق في الأسابيع المقبلة على قانون الحصانة، مؤكدة أن "إدارة ترامب تخطط لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر في البيت الأبيض".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد عربي يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.