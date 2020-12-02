مصر... تكليفات حكومية إلى وزيرين بشأن لقاحات "كورونا"

أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، تكليفات عاجلة إلى وزيرين بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أوضح بيان صادر عن الحكومة المصرية نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أنه تم تفويض وزيري المالية والصحة، من أجل التعاقد على توفير 20 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد 19."

وسيتم تكليف الوزيرين بالتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجهت الحكومة المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى، لتأمين عدد أكبر من اللقاحات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، خلال الاجتماع تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي تم رصدها حتى أمس.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال العرض، إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وحاليا تتسابق العديد من الدول لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 63 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون ونصف شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله بالعالم في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركتا "بيو إن تيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة "استرازينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح "مودرن" الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 بالمئة.