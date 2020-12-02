مصر... دعوة للتكاتف ضد كورونا

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المواطنين للتكاتف من أجل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التغلب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول محمد فايق، رئيس المجلس إنه "يجب تفعيل كل حقوق الإنسان لجميـع الأشـخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون أي تمييز".

رئيس القومي لحقوق الإنسان يدعو قطاعات المجتمع للتكاتف للحد من آثار كورونا على ذوي الإعاقة https://t.co/UPCd8ZNbJr — الأهرام AlAhram (@AlAhram) December 2, 2020

وشدد فايق على أهمية حماية حقوق الإنسان لذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، مشددا على أهمية استمرار الجهود التي قامت بها الدولة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.