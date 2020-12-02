الأونروا تعلن دفع رواتب شهر نوفمبر لـ 30 ألف موظف

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في الوكالة أن موظفيها في منطقة الشرق الأوسط، والبالغ عددهم 30 ألفا، حصلوا على راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولكن المسؤولون أشاروا إلى أن نقص التمويل يمكن أن يعرقل دفع رواتب ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر قرارا بوقف كافة التمويلات الأمريكية للوكالة، إلا أنه في أعقاب إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية يأمل الفلسطينيون في أن تلغي إدارة بايدن القرار.

وأوضح عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في غزة أن الوكالة تمكنت من دفع رواتب نوفمبر بعد أن حصلت على قرض بقيمة 20 مليون دولار من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت تعهدات جديدة بقيمة 12 مليون دولار ودفعة مقدمة من إسهامات السويد في تمويل الأونروا لعام 2021.

لكن أبو حسنة أعرب عن قلقه بشأن رواتب شهر ديسمبر، موضحا أنهم في حاجة إلى 38 مليون دولار لتغطية رواتب الموظفين.

وسبق أن أعلنت الوكالة، الشهر الماضي، عجزها عن دفع الرواتب في أعقاب خفض التمويل الأمريكي، وتمويلات مانحين آخرين، من بينهم دول خليجية عربية، منذ عامين.

وتتولى الأونروا مهمة تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة لقرابة 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، بعضهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.