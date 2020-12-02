تسجيل
17:28 GMT02 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دعوات أممية لتحييد مياه الشرب شرق سوريا عن التنافس التركماني و الكردي

    مصدر: مسلحو الميليشيات "التركمانية" يعاودون قطع مياه الشرب عن مليون سوري بالحسكة

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/1045961574_0:10:3072:1738_1200x675_80_0_0_693c8259cf1e7438b9da20ebd3e8cbe8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012021047382567--%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9/

    عادت الفصائل "التركمانية" المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، وفقا لمصدرسوري مسؤول، إلى استخدام ورقة قطع مياه الشرب من مصدرها الوحيد الذي يغذي مليون مواطن سوري، في ظل الظروف الصحية العالمية وتفشي فيروس "كورونا".

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن أحياء مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها المحيطة تعاني انقطاعا تاما لمياه الشرب لليوم السادس على التوالي بسبب عدم وصول المياه من محطة مشروع آبار علوك بريف "رأس العين" التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة.

    © Sputnik . Mohammad Damour
    السفير الإيراني في دمشق لـ"سبوتنيك": لن يمر اغتيال زاده دون حساب.. فيديو
    وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لمياه الشرب الحكومية في محافظة الحسكة لــ "سبوتنيك" بأن "محطة مشروع آبار علوك بريف مدينة رأس العين المحتلة، توقفت عن العمل لليوم السادس على التوالي بشكل تام، وذلك لعدم وصول التيار الكهربائي إلى المحطة التي تغذي مليون مواطن سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، وذلك بسبب التعديات والتجاوزات التي تقوم بها المجموعات المسلحة "التركمانية" الخاضعة للجيش الاحتلال التركي بريف رأس العين على خط الكهرباء المغذي للمحطة".

    وبين المصدر بأن "مياه الشرب لم تصل منذ يوم الجمعة الماضي وفق برنامج التقنين المتبع لعدم امتلاء خزانات محطة (الحمة) المربوطة بالخط الواصل من آبار علوك، والواقعة هي الأخرى تحت سيطرة ميليشيات (قسد) الموالية للاحتلال الأمريكي".

    من جانبه قال مصدر في شركة كهرباء الحسكة الحكومية لـ "سبوتنيك": "بأن محطة آبار علوك بريف رأس العين المحتلة تتغذى بالكهرباء من محطة كهرباء مدينة الدرباسية (الواقعة تحت سيطرة ميليشيات " قسد") وفق خط (20 ك.ف .أ)، وهذا الخط يمر بمجموعة كبيرة من القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة الخاضعة له والتي تقوم بالتعدي على الخط من خلال توصيل تفريعات عنه لتغذية الآبار الزراعية والمنشآت والحواجز العسكرية والنقاط والقواعد التركية غير الشرعية بريف رأس العين الشرقي والجنوبي بالكهرباء".

    وتابع المصدر بأن عمال الشركة قاموا بكل المناورات الفنية للتغلب على المشكلة إلا أن الاستجرار الزائد والجائر من قبل المجموعات المسلحة، أدى لعدم وصول التيار الكهربائي إلى المحطة أو وصلوها بشكل ضعيف جداً.

    وبين مصدر حكومي مسؤول في محافظة الحسكة لــ "سبوتنيك" بأنهم "باشروا بالاتصالات مع الجانب الروسي لإيجاد حل سريع للمشكلة الحالية والتي انعكست سلباً على حياة المدنيين الذين يعانون من التكرار شبه اليومي لانقطاع مياه الشرب عنهم، منذ احتلال الجيش التركي لمدينة رأس العين وريفها قبل أكثر من عام".

    وأوضح المصدر بأن على الجانب التركي الاعتماد فقط على الكهرباء القادمة من سد تشرين عبر محطة مبروكة إلى مدينة رأس العين شمالي الحسكة، وإبقاء خط الدرباسية - محطة علوك مستثناة من أي تجاوزات أو تعديات أو تفريعات، وإبقائه كخط لتغذية محطة آبار علوك لمياه الشرب.

    وكانت الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي قد طردت بقوة السلاح في الـ 21 من مارس/ آذار من العام الجاري، عمال محطة علوك الحكوميين وقطعت المياه عن مدينة الحسكة لفترة طويلة، كما قام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بطرد العمال الحكوميين في محطة مياه الحمة بمحيط بمدينة الحسة والاستيلاء عليها، إضافة لتحكمها بكميات الكهرباء الواردة من سد تشرين بريف حلب باتجاه محطة تحويل كهرباء مبروكة.

    يشار إلى أن مشروع محطة آبار "علوك" الموجود في ريف مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية ومسلحين محليين تابعين لها، ويتألف من 30 بئرا، تعرض قسم كبير من تجهيزاته للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع القوات التركية عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع.

    انظر أيضا:

    إحباط مخطط لاغتيال نصر الله بالتزامن مع العالم الإيراني.. هل بدأت إسرائيل "الخطة باء"
    صورة الفنانة المصرية "المليونيرة النشالة" في شبابها تسحر المتابعين... صور
    أطباء يصنفون 9 مشروبات كـ"إكسير للحياة" لدورها في إطالة عمر الإنسان
    تمنع خسارة الوزن... عادات صباحية يجب إيقافها
    الكلمات الدلالية:
    مياه الشرب, أزمة مياه الشرب, سوريا, الحسكة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار في مقهى هايدن جيم كوفي في هانوي، فيتنام 25 نوفمبر 2020
    كوب قهوة ثمين في مقهى من الخردة مخفي عن الأنظار في فيتنام
    غانتس يهدد بيبي
    غانتس يهدد بيبي
    أرقام وحقائق عن المصابين بمرضى الإيدز حول العالم
    أرقام وحقائق عن المصابين بمرض الإيدز حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك