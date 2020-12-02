لا فرق بين مواطن ومقيم... رئيس الوزراء الكويتي يعلن مفاجأة وسط الوباء القاتل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، عن مفاجأة وسط الوباء القاتل "جائحة كورونا"، مؤكدا أنه لا فرق بين مواطن ومقيم في بلاده.

وأكدت صحيفة "القبس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريح الخالد جاء خلال الملتقى الوزاري المفتوح، والذي ضم وزراء الداخلية والصحة والتجارة والأشغال والمالية والإعلام والتربية، بمركز جابر الثقافي.

وأوضحت أن مجلس الوزراء استعرض خلال الملتقى أبرز الإنجازات الحكومية خلال الفترة السابقة، تحت شعار "إنجاز رغم التحديات".

وقال صباح الخالد، في مستهل كلمته، إن "لقاح كورونا سيكون اختيارياً وبالمجان للمواطنين والمقيمين"، مضيفا:

"ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحاً للجميع في العالم".

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أن تلك المساهمة تأتي بتوجيه مباشر من أمير البلاد، نواف الأحمد، الذي يشدد على أن القانون فوق الجميع، و"نحن جميعا مسؤولون عن تطبيقه".

وأكد صباح الخالد حرص بلاده على ترجمة توجيهات أمير البلاد وولي العهد بتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن "تحديات كثيرة واجهتها الحكومة بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم، والجيش الأبيض واجه الجائحة بكل كفاءة واقتدار".