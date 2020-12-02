وزير الخارجية اليمني: إطالة أمد الحرب في البلاد ينعكس سلبا على المنطقة

قال وزير الخارجية اليمني، محمد عبد الله الحضرمي، اليوم الأربعاء، إن إطالة أمد الحرب في اليمن، ستنعكس سلباً على أمن المنطقة، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلاده.

القاهرة، 2 ديسمبر - سبوتنيك . وأضاف الحضرمي، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي، في منتدى روما لحوار المتوسط في نسخته السادسة المنعقد في العاصمة الإيطالية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "الوضع في اليمن يرتبط بأمن منطقة الخليج ".

وأوضح أن "حل مشكلة اليمن يعتمد على ثلاث مسائل، هي عدم تصوير اليمن كمجرد أزمة إنسانية، وإلزام إيران بتغيير سياستها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وإنهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)".

وشدد على "انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع الجهود والدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام". فيما حمّل وزير الخارجية اليمني، الحوثيين "مسؤولية ما يجري في اليمن من حرب ومآسٍ".

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.