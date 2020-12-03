الجبير: سياسات المملكة أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الأربعاء، أن سياسات المملكة أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية.

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية".

وأضاف الوزير السعودي،

"يزيدنا هذا التقدم فخرا واعتزازا بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات".

على جانب آخر، استقبل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماك مينغل.

سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية، يزيدنا هذا التقدم فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات.#السعودية_الأكثر_أمانا — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 2, 2020

وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور المملكة وحرصها على أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي، ودور المجتمع الدولي في أهمية ضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".