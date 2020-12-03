قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" في غارات جوية للتحالف على مأرب

نفذ التحالف العربي، يوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية، أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة "أنصار الله" في مديريات مدغل شمال غربي مأرِب، وصرواح ورحبة غرب وجنوب مأرِب.

وذكر أن الغارات الجوية المكثفة تزامنت مع مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، في جبهتي المخدرة ومفرق هيلان بمديرية صرواح، وفي مناطق متفرقة بمديرية مدغل، وعلى أطراف مديرية رحبة.

ووفقا للمصدر، أسفر الاستهداف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" وإعطاب آليات قتالية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن الجيش اليمني، على لسان قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمالي غربي مأرب، عقب مواجهات مع جماعة "أنصار الله" ألحقت خسائر في صفوفها.



من جهة ثانية، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، إن طيران التحالف شن، 9 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب.