"علماء المسلمين" يصدر بيانا بعد تقارير وفاة يوسف القرضاوي في قطر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، تقارير عن وفاة رجل الدين المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

إلا أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نفى هذه التقارير، وقال، في تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر": "المكتب الإعلامي: ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا".

وتابع الاتحاد في بيانه: "الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم.. نسأل الله أن يحفظ شيخنا ويبارك فيه وأن ينفع بعلمه ويمد بعمره ويتقبل منه. آمين".

المكتب الإعلامي:

ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا.

وأن الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم. pic.twitter.com/OqIeoOkUhq — علماء المسلمين (@iumsonline) December 2, 2020

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سبق وأعلنوا في عام 2017 عن إضافة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي المحسوب على أنه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه".