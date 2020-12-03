الخارجية الإماراتية: بدء تفعيل تأشيرات دخول الإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الخميس، بدء تفعيل تأشيرات دخول الإسرائيليين إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الوزارة أنه "في إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين".

وأضافت الوزارة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام شمل اتفاقية لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

يذكر أن حكومة الإمارات كانت قد صادقت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اتفاق توصلت إليه أخيرا مع إسرائيل على إعفاء الزوار من البلدين من تأشيرة الدخول بشكل متبادل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أعلن مجلس الوزراء أنه "صادق ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول".

ودخلت الاتفاقية بين وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية، للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة، في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ. وأصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام بين الدولتين.