رسالة من سلطان عمان إلى الملك سلمان

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، ظهر اليوم الخميس، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، ظهر اليوم الخميس، أن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية #السعودية في وفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. pic.twitter.com/88E38uvX8i — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 3, 2020

سبق أن أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الرياض.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.https://t.co/j7Xg1OhmPE#واس pic.twitter.com/jxmNwjWq64 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 3, 2020

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود"، مضيفا: "سيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس في مدينة الرياض".