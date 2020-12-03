تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء بيروت

قالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة على مستوى متوسط في أجواء أعالي كسروان والمتن وبيروت.

وأضافت مراسلة الوكالة أنه يسجل في هذه الاثناء، تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل على علو متوسط.

يتبع...