الشرطة السعودية تلقي القبض على مطلقي الأعيرة النارية في الهواء… فيديو

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة الأفلاج معرضا حياة الآخرين للخطر.

ذكر ذلك الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على "تويتر"، مشيرا إلى انتشار مقطع فيديو متداول لشخص يطلق النار في الهواء ويتباهى بذلك بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مرافقته آخر داخل سيارة.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة الأفلاج معرضاً حياة الآخرين للخطر . pic.twitter.com/jBen2EZoGA — الأمن العام (@security_gov) November 29, 2020

وفي تدوينة أخرى ذكرت صفحة الأمن العام السعودية أن الشرطة ألقت القبض على مواطن آخر نشر فيديو يقوم فيه بإطلاق النار في الهواء من بندقية آلية خلال استقباله لشخص آخر.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء خلال استقباله لشخص آخر. pic.twitter.com/6tgUp9OVcx — خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 1, 2020

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أكد أنه تم القبض على صاحب مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر.

وتابع: "قام الرجل بتوثيق فعله ونشره متباهيا بذلك ومعرضا حياة الحاضرين للخطر"، مضيفا: "قام بذلك في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لهذا الفعل".

شرطة #الرياض تلقي القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو، قام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بهدف التباهي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي معرضاً حياة الآخرين للخطر .



pic.twitter.com/Z5OmNmt08n — مـوجز وخبر (@Mojaz_News1) December 3, 2020

وأوضح: "تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه قبل إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه".