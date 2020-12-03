إعلام: البحرين تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات باعتبارها إسرائيلية

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، اليوم الخميس، إن بلاده لن تمنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية"، حسبما ذكر إعلامي إسرائيلي.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، عن الوزير البحريني أن بلاده تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات على أنها "منتجات إسرائيلية"، وأنه لا يرى، بصراحة، أي تمييز عن أي جزء أو أي مدينة أو أي منطقة تم تصنيعها أو مصدرها.

4 / השר הבחריינ ציין כי בחריין רוצה שחברות ישראליות ישקיעו בבחריין ויחתמו על עסקאות עם חברות בחרייניות והדגיש כי לא תהיה שום מגבלה על כך. אל-זיאני ציין כי בחריין לא תבצע הבחנה בין מוצרים מישראל לבין מוצרים מההתנחלויות בגדה המערבית ותתייחס לכל המוצרים הללו כישראלים — Barak Ravid (@BarakRavid) December 3, 2020

وأكد رافيد عبر تغريدات عدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن أقوال الوزير الزياني، جاءت على هامش زيارته لإسرائيل، التي بدأها، أمس الأربعاء، سيلتقي خلالها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي اشكنازي، والتجارة عمير بيرتس، والسياحة أوريت فركاش كوهين.

ودعا الوزير البحريني المواطنين الإسرائيليين إلى زيارة بلاده، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

1 / שר התעשיה, המסחר והתיירות של בחריין זאיד אל-זיאני אמר לי בתדרוך הבוקר בירושלים כי לתיירים ישראלים אין סיבה לחשוש לבקר במנאמה – חרף המתיחות מול איראן בעקבות חיסולו של מוחסן פחריזאדה pic.twitter.com/BMbK0BaKrW — Barak Ravid (@BarakRavid) December 3, 2020

يذكر أنه لم يسبق لأي دولة عربية أن تعاطت أو تعاملت مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها إسرائيلية. في حين توسم الكثير من دول العالم، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، البضائع المنتجة في المستوطنات، كي يكون واضحا أمام المستهلك مكان تصنيعها.