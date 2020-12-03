اشتباكات في إربد الأردنية عقب مقتل شخص في مشاجرة عشائرية والشرطة تتدخل... فيديو

شهدت بلدة الصريح بمحافظة إربد شمالي الأردن، أعمال شغب، وذلك عقب وفاة شاب متأثرا بإصابته بعيار ناري خلال مشاجرة عشائرية، قبل نحو أسبوع.

وأظهرت مقاطع فيديو، عناصر الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين قاموا بإغلاق طرق رئيسية في البلدة وقاموا بحرق محال تجارية.

تجدد أعمال العنف والاحتجاجات في بلدة الصريح -لواء بني عبيد| اربد، بعد وفاة شاب كان مصابا برصاصة في الرأس خلال احداث العنف المؤسفة الأخيرة حيث كان يرقد في مستشفى الملك المؤسس قبل أن يتوفى صباح اليوم pic.twitter.com/IZC1OnlOfo — الأردنية نت (@alurdunyya) December 3, 2020

في غضون ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنه "ومن خلال التحقيقات في المشاجرة، التي وقعت في منطقة الصريح قبل أيام، ونتج عنها وفاة وعدد من الإصابات، فقد ورد للبحث الجنائي بلاغ بوجود عدد من الأشخاص من المشتبه بهم بالاشتراك في المشاجرة في إحدى المزارع في محافظة إربد حيث جرى التحرك للمكان، وألقي القبض على كافة الأشخاص داخلها، ومن ضمنهم شخص ضُبط بحوزته سلاح ناري".

جانب من أعمال الشغب في بلدة الصريح بمحافظة إربد، ومراسل حياة اف ام يشير إلى إغلاق شوارع داخل البلدة #أخبار_حياة #الأردن #الصريح pic.twitter.com/41j0LKar9h — #HayatFm حياة اف ام (@Hayat_Fm) December 3, 2020

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه بمتابعة التحقيقات، أرسل السلاح الناري المضبوط لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية لمضاهاته ورأس الطلقة التي أصابت المتوفى في المشاجرة، وقد أكد التقرير الفني أن الطلقة خرجت من ذات السلاح المضبوط.

وتابع الناطق الإعلامي أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الشخص المضبوط؛ لإحالته والقضية للقضاء، واتخذت كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة في مثل تلك القضايا بالتنسيق مع الحاكم الإداري، وما زالت القوات الأمنية منتشرة في المكان؛ لضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام.