مصر.. مصرع 6 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي 6 أشخاص مصرعهم في انهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة محرم بك، بمدينة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الخميس، أن قوات الحماية المدنية انتشلت آخر جثة من أسفل العقار لسيدة تدعى سمية محمد (64 عاما).

وأوضحت الصحيفة أن الحصيلة النهائية لضحايا العقار الذي انهار مساء أمس الأربعاء، بلغت 6 قتلى، وهم ثلاثة رجال وثلاث نساء.

وذكرت أن الضحايا الآخرين هم:" بسنت محمود (20 عاما)، وأحمد مجدي النمر (28 عاما) ومجدي النمر (65 عاما)، ومحمود أحمد عبد العزيز (63 عاما)، وهايدي محمد عليوة (22 عاما)".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه تم انتشال جمع الضحايا وأنه لا يوجد ضحايا آخرون أسفل الأنقاض.

وفي تصريحات للصحفيين قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن السلطات أصدرت عدة أوامر بترميم المبنى القديم وتم تجاهلها حتى انهار مساء الأربعاء.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا بانهيار عقار بمنطقة محرم بك، مساء الأربعاء.

ويعد انهيار المباني أمرا شائعا في مصر وذلك بسبب التراخي في معايير البناء وسوء الصيانة.