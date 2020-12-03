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    الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت

    الكويت... تفاصيل الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء

    © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
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    عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا، في قصر السيف.

    وناقش الاجتماع الذي ترأسه الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، الشؤون المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس الأمة والمقررة يوم السبت المقبل، في ظل ظروف استثنائية مع انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

    أمير قطر وأمير الكويت
    © REUTERS
    باحث سياسي كويتي يتحدث عن اجتماع مرتقب لحل الأزمة الخليجية

    وبحث الاجتماع الترتيبات والاستعدادات النهائية، التي اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في كافة محافظات الكويت، بما يكفل ممارستها وفقاً للاشتراطات الصحية لضمان سير علمية الانتخابات على النحو المنشود.

    وحث المجلس كافة المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية، وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول، مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق لدولة الكويت في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي.

    من جانبه عرض وزير الصحة الكويتي، الشيخ د. باسل الصباح، تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة، والتي تشهد انحسارا ملحوظا، مشيرا إلى أنه جاري فحص لكافة فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية.

    وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020/ 2021 بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 أبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/ حزيران 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة، لافتة إلى التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035، وذلك في إطار المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، واشتمل التقرير على خمس أجزاء رئيسية، بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.

    كما تحدث وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل، عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة التحقيق البرلمانية، بشأن ما أثير حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية التي وردت في التقرير المشار إليه، حيث تم إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما كلف مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات المالية والإدارية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.

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