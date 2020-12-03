تسجيل
16:25 GMT03 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دوحة عاصمة قطر

    بعد زيارة كوشنر لقطر... لماذا يسعى ترامب لحل الأزمة الخليجية قبل رحيله بأيام؟

    © Sputnik . Vitaly Belousov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012031047392535-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%9F/

    ليست المرة الأولى التي يدور الحديث فيها عن إمكانية حل أزمة الرباعي العربي مع قطر، لكنها المحاولة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الملف. 

    ترامب الذي يغادر البيت الأبيض بعد أيام لخسارته الانتخابات الرئاسية، يسعى بشتى الطرق لإنجاز المصالحة، وذلك لقطع الطريق على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وحتى يحسب الملف ضمن ما يعدها من نجاحات للتمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، التي يسعى لخوضها.

    مجلس التعاون الخليجي
    © AP Photo
    الأزمة الخليجية... هل يتنازل "الرباعي العربي" أم تنفذ قطر الشروط؟

    قضايا إقليمية ودولية

    في إطار مساعي الرئيس ترامب لحل الأزمة، استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أمس الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية

    وبحث الطرفان القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

    وبحسب مصادر مطلعة لـ" سبوتنيك"، فإنه من المفترض أن يزور كوشنر السعودية، ويسعى هذه المرة لحسم الخلاف وحله، خاصة في ظل التوترات الحاصلة مع إيران.

    آراء الخبراء من البلدين متباينة حتى اللحظة، بين أن قطر وافقت على شروط الرباعي، وأن الدوحة لن تتصالح دون الاعتذار والحوار دون شروط، وهو ما يشير إلى احتمالية عدم نجاح مهمة كوشنر، في ظل تمسك الرباعي العربي بالشروط المعلنة في السابق.

    ليست الأولى

    زيارة كوشنر ليست الأولى بهذا الشأن، إلا أن العامل الجديد الذي طرأ على الساحة وهو خسارة ترامب للانتخابات، يطرح بعض التساؤلات بشأن دوافع ترامب لحل الأزمة ومدى نجاحه في ذلك هذه المرة.

    من ناحيته، قال الكاتب السياسي السعودي، أحمد عوض:

    وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    © AFP 2020 / MUSTAFA ABUMUNES
    قطر تؤكد رغبتها في حل الأزمة الخليجية لصالح استقرار المنطقة
    إن عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة تجاوزت 73 مليون، وأن هذه القاعدة تدفع ترامب نحو عدم التخلي عنها.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ترامب يتكئ على الملف الاقتصادي بشكل قوي بعد نجاحه فيه، ويسابق الزمن ليجعل المُصالحة الخليجية آخر عمل يقوم به، ليُغلق الملفات في انتظار انتخابات 2024، التي يسعى ترامب جاهداً للتجهيز لها من الآن.

    حليف استراتيجي

    ويرى عوض أن دول الخليج حليف استراتيجي لأمريكا، والنجاح في ملف المصالحة يعني توحيد الجهود من أجل مواجهة مُحتملة قادمة مع القوى القادمة من الشرق. وحسب عوض، فإن الأزمة بدأت تتبلور من الناحية السياسية، وأن بعض بوادر حل الأزمة تبدو قريبة.

    وشدد على أنه للسعودية ودول المقاطعة مطالب مُحقة، وأن الجانب القطري سيستجيب لها، إلا أن البعض في قطر ومنهم تيار إعلامي خفي ما زال يحاول إبقاء المقاطعة، حيث أنه يرى في الأزمة فرصة للبقاء في المشهد، مشيرا إلى اقتراب المصالحة بعد أن تُنفذ قطر ما هو مطلوبٌ منها.

    من الجانب القطري، قال الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية، إن كل الرؤساء الأمريكيين دون استثناء تستيقظ ضمائرهم فقط عندما يخرجون من البيت الأبيض.

    استيقاظ الضمير

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كارتر (الرئيس الأمريكي الأسبق) بعد خروجه من البيت الأبيض استيقظ ضميره وألف كتاباً أنصف فيه الفلسطينيين، وأن ترامب يكره أن يأخذ بايدن الخطوة لحل الأزمة الخليجية ويُنسب إليه الفضل.

    ويشدد الهيل على أن المصالحة مع السعودية ممكنة بشرط الاعتذار ورفع الحصار، ثم الحوار غير المشروط. وفي تفصيل آخر يقول الهيل:

    إن التصالح مع الإمارات مستحيل بالنسبة لقطر، والسعودية الآن معزولة عن الإمارات، وذلك يعود لتركيا وقطر وإدراك السعودية، بشأن ملف أنصار الله. 

    وفيما قال الكاتب السعودي، مساعد الزياني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحل الخلافات بين حلفائها من أجل توحيد صفهم في مواجهة إيران.

    ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الذي تولى منصب أمير البلاد
    © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
    وزير الخارجية الكويتي: نواصل المساعي لحل الأزمة الخليجية

    وفسر الزياني مساعي ترامب بإنهاء الأزمة حتى يحسب له النجاح في الملف قبل مغادرته البيت الأبيض، لدعم توجهه الجديد والترشح للانتخابات التالية. 

    بوادر لحل الأزمة

    وأوضح الزياني في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أي بوادر للحل تعني أن الدوحة وافقت على تفعيل الشروط، وأنه لا معلومات قاطعة بذلك، إلا أن الرباعي العربي لن يتراجع عن شروطه، وهو ما يفسر طبيعة التطورات الأخيرة.

    وأشار إلى أن قطر سعت لحل الخلاف قبل تنظيمها لكأس العالم، خاصة أنها ستحتاج للتنسيق مع الدول الخليجية.

    يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين فرضت حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017، لاتهامها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

    انظر أيضا:

    السلطة الفلسطينية تعلق على "المصالحة المحتملة" بين السعودية وقطر
    أملا في نجاح المصالحة... قطر تكشف عن "عرض" من الإمارات للتفاوض
    أستاذ علوم سياسية قطري: السعودية تبعد الإمارات عن أي مصالحة مع الدوحة
    الكلمات الدلالية:
    مصر, السعودية, الخليج, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دورة مياه في الهواء الطلق وحمام ساخن يقع على الينابيع الحارة بالقرب من مدنية ريكيخليد وبحيرة ميفاتن في آيسلندا
    المكان المرغوب... مراحيض عجيبة في مواقع غريبة حول العالم
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك