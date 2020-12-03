القوات المشتركة في اليمن: قتلى من "أنصار الله" بينهم قيادي إثر تدمير آلية جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أفادت ألوية العمالقة العاملة ضمن تشكيلات القوات المشتركة، على مركزها الإعلامي، بأن "فريق الاستطلاع رصد، أمس الأربعاء، تسلل آلية للحوثيين تابعة لأحد مشرفيهم إلى خطوط التماس شمال غربي مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)، كانت تُقِل ذخائر ومقاتلين بهدف الهجوم على مواقع القوات المرابطة هناك وتم إبلاغ وحدة المدفعية التي أصابته بنجاح".

وأكدت "تمكن وحدة المدفعية التابعة للواء الـ 11 عمالقة، من تدمير آلية الحوثيين، ومصرع كل من كان على متنها بينهم قيادي أثناء قيامه بنشر وتوزيع أفراد على خطوط التماس مع القوات المشتركة في جبهة حَيْس".

وأشارت إلى "تصاعد ألسِنة اللهب وأعمدة الدخان من الآلية عقب استهدافها، فيما دوت انفجارات متتالية نتيجة الذخائر التي كانت على متنها".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن مدفعية القوات المشتركة، قصفت بأكثر من 40 قذيفة باتجاه شمال حَيْس.