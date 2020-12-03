مباحثات بين موسكو ودمشق لتعزيز سبل التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، الرئيس المشارك للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، منصور عزام، سبل التعاون لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، التي حضرها سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو، رياض حداد، تمت باستفاضة، مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، وفي سياق الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الوضع في سوريا واستعادة بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تم التنويه لأهمية حشد المساعدة الدولية لعمليات التسوية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".

وأكد الجانب الروسي "التزامه بمبادئ سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعزمه على مواصلة دعم الشعب السوري في محاربة الإرهاب الدولي".

وأكدت روسيا في وقت سابق، أن التسوية السياسية والانتعاش الاقتصادي الكامل للبلاد، التي دمرتها حرب طويلة الأمد، تحتل رأس الاهتمامات.

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على عودة اللاجئين بين أهم الخطوات لضمان استقرار سوريا.

وخصصت روسيا أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.