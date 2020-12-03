متى تكون فقيرا في نظر الدولة المصرية؟... جهاز الإحصاء يكشف رواتب الفقراء

كشفت إحصائية مصرية عن المبلغ الذي إذا قل دخل أي أسرة عنه فإن الدولة تعتبرها رسميا "أسرة فقيرة".

وأظهرت الإحصائية المنشورة من قبل جهاز التعبئة والإحصاء، في صحيفة "الشروق" المصرية، مخططات جديدة لتحديد مؤشرات الأسرة الفقيرة، التي تستحق دعم الدولة.

وقالت الإحصائية إن الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 3218 جنيها مصريا، تعتبر أسرة فقيرة.

وأوضحت الإحصائية أن مؤشرات البحث والإنفاق، رصدت ارتفاع الدخل الشهري للأسر المكونة من فردين بالغين إلى 1932 جنيها شهريا بدلا من 876 جنيها.

كما رصد المؤشر ارتفاع الدخل الشهري للأسر المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 3218 جنيها، بمعنى أن الأسر التي يقل دخلها شهريا عن هذا الرقم تعد من الأسر الفقيرة.

وكشفت مؤشرات البحث، عن انخفاض نسب الأسر التي تعاني من الفقر المدقع من 6.2% خلال عام 2017-2018 إلى 4.5% في عام 2018-2019.

ونقلت الإحصائية عن هبة الليثي، مستشارة جهاز الإحصاء المصرية، قولها إن مؤشرات الفقر انخفضت في غالبية محافظات مصر، وخاصة ريف الوجه البحري.

وأظهرت مؤشرات البحث والإنفاق أن 48% من سكان الريف في الوجه القبلي فقراء، وأن ثلثي الفقراء في مصر يتواجدون في الريف.

وتطرقت الإحصائية إلى أن ارتفاع معدل التعليم يقلل مستويات الفقر، حيث وصلت نسبة الفقراء من الحاصلين على تعليم جامعي إلى 9.4%، وترتفع إلى الثلث بين الأميين.