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    أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني

    الصفدي يؤكد ضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى

    © Sputnik . Ilya Pitalev
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    شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في منطقة جسر الملك حسين اليوم، على ضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.

    عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد الصفدي اليوم "ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

    وشدد الصفدي خلال لقائه مع أشكنازي على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

    العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI
    ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية
    وأكد أن الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيستمر في بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها.

    وشدد الصفدي على أن لا بديل لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

    وأكد الصفدي ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس هذا الحل.

    وبحث الصفدي وأشكنازي التطورات المرتبطة بجهود إعادة إطلاق المفاوضات، خصوصا في ضوء قرار السلطة الوطنية الفلسطينية استئناف التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.

    كما بحث الصفدي وأشكنازي عددا من القضايا العالقة بين الأردن وإسرائيل شملت المياه ورفع القيود عن الصادرات الأردنية للضفة الغربية وعن تزويد الأردن السلطة الوطنية الفلسطينية بكميات إضافية من الكهرباء وتنظيم الحركة عبر المعابر في ضوء إغلاقها جراء جائحة كورونا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المسجد الأقصى, استفزاز, الخارجية الإسرائيلية, الأردن
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