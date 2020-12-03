لماذا اتصل ترامب بالسيسي قبل رحيله عن البيت الأبيض بأسابيع وبماذا أخبره

كشفت الرئاسة المصرية عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن:" الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح المتحدث في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الرئيسين تباحثا حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فقد أكد ترامب، على أهمية الشراكة المثمرة، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

في المقابل أعرب السيسي عن تقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين.