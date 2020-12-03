الأمم المتحدة: اليمن على شفير مجاعة.. وعلى العالم الاستيقاظ

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن ملايين الأشخاص في اليمن على شفير مجاعة جديدة.

وقال البرنامج في بيان إن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي باليمن سوف يتزايد من 3.6 مليون شخص إلى 5 مليون شخص في النصف الأول من 2021.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين يواجهون هذا المستوى من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبا، بحسب "فرانس برس".

وأوضح أن عددهم قد يزيد من 16500 حاليا ليصبح 47 ألف شخص بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2021.

وأشار إلى أن اليمن يشهد ظروفا حاليا تشبه ظروف المجاعة التي شهدها منذ عامين.

من جانبه اعتبر المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن هذه الأرقام يجب أن تمثل "نداء استيقاظ للعالم".

وأكد أن اليمن على شفا مجاعة، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن ملايين العائلات التي في أمس الحاجة إلى المساعدات.

ويوجد في محافظة الجوف شمال صنعاء، نحو عشرة آلاف شخص من أصل 20 ألفا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وتعصف باليمن حرب أهلية دائرة منذ ما يزيد على 5 أعوام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، ومقرها جنوب البلاد، وجماعة الحوثيين "أنصار الله" والتي تسيطر على شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

واليمن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة هو أفقر دول شبه الجزيرة العربية.