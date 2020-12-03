لمواجهة كورونا.. غزة تشدد الإجراءات الوقائية مجددا

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

ونقلت وكالة "معا" عن إياد البزم الناطق باسم الداخلية أنه:" تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة."

وأعلن البزم خلال مؤتمر صحفي فرض حظر تجوال كامل في يومي الجمعة والسبت بشكل أسبوعي وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد استمرار منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ التدابير الاحترازية في الأسواق التي تنظم بشكل اعتيادي في القطاع.

وأبلغ المتحدث باسم الوزارة الصحفيين أن السلطات تدرس أيضا التحول إلى عزل عام كامل إذا لزم الأمر.

وشهد القطاع ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من ثلاثة أمثال في الشهر الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 900 إصابة في اليوم.

كما زاد معدل الوفيات أربع مرات خلال هذه الفترة ليصل إلى 126. وبلغ إجمالي الإصابات في القطاع 23 ألف إصابة.

وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع قد فرضت عزلا عاما في أغسطس/ آب بسبب تفشي الوباء للمرة الأولى، إلا أنها عادت وخففت القيود.