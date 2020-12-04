مواجهة الموجة الثانية لكورونا... السودان يخصص نحو 152 ألف دولار لاستيراد الدواء

أعلن السودان عن توفير مبلغ 8.4 مليار جنيه لتوفير الدعم المطلوب لاستيراد الدواء، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أصدرت وزيرة المال السودانية الدكتورة هبة محمد علي، خطاب ضمان استثنائي لبنك السودان ومحفظة السلعة الاستراتيجية بتوفير مبلغ 8.4 مليار جنيه لتوفير الدعم المطلوب لاستيراد الدواء.

وأكدت الوزيرة "التزام المالية بتوفير مبلغ 4.8 مليار جنيه خلال 4 أشهر لتوفير الدواء"، مشيرة إلى إعطاء الأولوية لمكافحة وباء كورونا لأثارها على المجتمع.

وأضافت أن "الحكومة السودانية تنسق مع المانحين والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتوفير 40 مليون دولار لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، مؤكدة التزام الحكومة بتنفيذ خطة مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا".

وأوضحت أن "الدولة ملتزمة بدعم الدواء باعتباره من حقوق المواطن، وجددت حرصها على توفير الأدوية المنقذة للحياة مجانا عبر الإمدادات الطبية".

كما شددت على أهمية مكافحة تهريب الدواء عبر الحدود، وحثت المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية.

(1 دولار أمريكي = 55.30 جنيه سوداني)