تسجيل
09:11 GMT04 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علي عبد الله صالح

    حكم اليمن 33 عاما... من هو علي عبد الله صالح

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102591/63/1025916348_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_267b133a4433bac0d32b7ec61b2f62e5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012041047397513-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-33-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/

    تمر، اليوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020، الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قتل مع أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، على يد جماعة "أنصار الله" في صنعاء.

    ولد علي عبد الله صالح، في 21 مارس/ آذار عام 1942، في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان في محافظة صنعاء لأسرة فقيرة. وتلقى تعليمه في كتّاب القرية التي غادرها للجيش عام 1958، وهو في سن السادسة عشر ثم التحق بمدرسة ضباط الصف عام 1960، وشارك في ثورة سبتمبر /أيلول عام 1963، والتحق بمدرسة المدرعات عام 1964 ليتخصّص في سلاح المدرعات.

    الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    نجل علي عبد الله صالح ينشر لأول مرة "الرسالة الأخيرة" لوالده قبل مقتله
    كما التحق صالح بالجيش وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة اليمن الشمالي عام 1978، ثم أسس حزب المؤتمر الشعبي العام سنة 1982، وظل يترأسه حتى بعد خروجه من الحكم.

    فترة الرئاسة

    في 22 مايو/أيار 1990، أعلن شطرا اليمن قيام الوحدة اليمنية ليكون صالح رئيسا لدولة الوحدة وعلي سالم البيض نائبا له، لكن سرعان ما اندلع خلاف بين الرئيس ونائبه، مما أدى إلى اعتكاف الأخير في عدن قبل اندلاع حرب ضارية بين قوات الشطرين الشمالي والجنوبي في صيف عام 1994، انتهت بانتصار قوات الشمال بقيادة الرئيس على قوات الجنوب بقيادة نائبه. وفي عام 1999، انتخب رئيسا لليمن في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.

    النزاع مع الحوثيين

    النزاع الأخير بين صالح والحوثيين تاريخي. كانت الحكومة اليمنية قبل عدة سنوات تنظر إلى جماعة "أنصار الله"، باعتبارها "عميلة لإيران وتسعى للانقلاب على السلطة"، فقد اندلعت معارك بين حكومة صالح من جهة وأنصار الله في صعدة عام 2004، عندما اعتقلت السلطات اليمنية الزعيم الحوثي حسين الحوثي بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد والسعي للانقلاب على النظام الجمهوري.

    الربيع العربي

    عبد الملك الحوثي
    © AP Photo / Hani Mohammed
    زعيم أنصار الله يكشف معلومات "خطيرة" عن علي عبد الله صالح
    وخلال أحداث "الربيع العربي" أثبت علي عبد الله صالح أنه "الأكثر عنادا ضمن الزعماء العرب" في مواجهته للثورات. ففي العام 2011، تعرض لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة، والذي ترتب عليه سفره إلى السعودية ثم إلى سلطنة عمان والولايات المتحدة لتلقي العلاج، حيث قام بتسليم صلاحياته الدستورية لنائبه عبد ربة منصور هادي الذي تم انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية لتنطوي بذلك فترة رئاسة علي عبد الله صالح لليمن، لكنه عاد إلى بلاده بعد إتمام العلاج.

    وبعد مرور أكثر من تسعة أشهر على اندلاع الأزمة، وقع الرئيس اليمني السابق على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية التي مهدت لتسليمه السلطة، في فبراير/ شباط عام 2012، ليتولى السلطة عبد ربه منصور هادي.

    التحالف مع الحوثيين

    ​​وبعد أن أخفقت الثورات في أكثر من بلد عربي، تحالف صالح مع الحوثيين في 2014، لإخراج حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السلطة، وسمحت الحصانة لصالح بلعب دور مهم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على العاصمة في أيلول/سبتمبر من عام 2014.

    بعدها بسنوات، تصاعدت حدة الخلافات والتهديدات بين صالح والحوثي، بعد إعلان الرئيس اليمني السابق استعداده لفتح صفحة جديدة مع التحالف بقيادة السعودية، فيما رحب التحالف بقيادة السعودية بتصريحات صالح، ورأى أن استعادة حزب المؤتمر الشعبي في اليمن زمام المبادرة ستخلص اليمن من سلطة جماعة "أنصار الله".

    بعدها بأيام، اندلعت مواجهات عسكرية على الأرض في صنعاء بين الحليفين السابقين، أوقعت مئات القتلى والجرحى، وانتهت ببيان لـ"أنصار الله" أعلن فيه مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

    انظر أيضا:

    زعيم أنصار الله يكشف معلومات "خطيرة" عن علي عبد الله صالح
    "وزنه 10 كيلو"... علي عبد الله صالح يتسبب في خلافات بين قيادات "أنصار الله"
    نجل علي عبد الله صالح ينشر لأول مرة "الرسالة الأخيرة" لوالده قبل مقتله
    التشكيك في مقتله يظهر مجددا... جدل بعد ظهور شبيه علي عبد الله صالح في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    علي عبد الله صالح, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دورة مياه في الهواء الطلق وحمام ساخن يقع على الينابيع الحارة بالقرب من مدنية ريكيخليد وبحيرة ميفاتن في آيسلندا
    المكان المرغوب... مراحيض عجيبة في مواقع غريبة حول العالم
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك